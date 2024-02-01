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Англия
01 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2024, 06:52
753
0

Стала известна оценка Ярмолюка за 41 минуту матча Тоттенхэм – Брентфорд

«Шпоры» обыграли «пчел» со счетом 3:2, Егор вышел на поле на 57-й минуте

01 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2024, 06:52
753
0
Стала известна оценка Ярмолюка за 41 минуту матча Тоттенхэм – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «шпор».

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу за 41 проведенную минуту на поле с учетом компенсированного времени оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка стал форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон (7.5), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

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Егор Ярмолюк Ришарлисон Брентфорд Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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