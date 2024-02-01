Стала известна оценка Ярмолюка за 41 минуту матча Тоттенхэм – Брентфорд
«Шпоры» обыграли «пчел» со счетом 3:2, Егор вышел на поле на 57-й минуте
31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «шпор».
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу за 41 проведенную минуту на поле с учетом компенсированного времени оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком поединка стал форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон (7.5), на счету которого 1 забитый мяч.
Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2
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