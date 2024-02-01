Ребров отреагировал на информацию о том, что он отверг безумное предложение
Недавно Вацко заявил, что коучем сборной Украины интересовались клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на информацию о том, что он якобы «отверг безумное предложение» от «Аль-Джазиры» (ОАЭ), а «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) также был заинтересован.
– Вацко сообщил, что недавно у вас было два предложения на должность главного тренера от клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ, вы отказались. Как вы можете прокомментировать?
– Никак. Об информации спросите у Вацко. Смотрите, я должен комментировать всю информацию, которую дают блоггеры? – сказал Ребров.
За свою тренерскую карьеру Сергей Ребров, помимо работы в национальной украинской команде, возглавлял киевское «Динамо», «Аль-Ахли» (Джидда), «Ференцварош» и «Аль-Айн».
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