Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров недавно получил предложение возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Джазира».

По информации журналиста Виктора Вацка, эмиратский клуб предлагал Реброву солидную зарплату с возможностью совмещать клубную работу и работу в национальной сборной Украины, но получил отказ. Сообщается, что с подобным предложением к Реброву обращался и клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, но ответ был тот же.

Недавно Сергей Ребров вошел в команду Андрея Шевченко и был избран вице-президентом УАФ.