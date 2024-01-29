Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Кандидатурой тренера национальной сборной заинтересовался представитель ОАЭ «Аль-Джазира»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров недавно получил предложение возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Джазира».
По информации журналиста Виктора Вацка, эмиратский клуб предлагал Реброву солидную зарплату с возможностью совмещать клубную работу и работу в национальной сборной Украины, но получил отказ. Сообщается, что с подобным предложением к Реброву обращался и клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, но ответ был тот же.
Недавно Сергей Ребров вошел в команду Андрея Шевченко и был избран вице-президентом УАФ.
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