Стали известны котировки на титул Ястремской на турнире WTA 500 в Линце
Даяна вышла в 1/8 финала соревнований в Австрии, где сыграет с Донной Векич
31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) успешно стартовала на соревнованиях серии WTA 500 в Линце (Австрия), которые проводятся на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала турнира украинка в трех сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 111) со счетом 7:6, 3:6, 6:2. Во 2-м раунде Даяна сыграет против 3-й сеяной Донны Векич (Хорватия, WTA 34).
Букмекеры назвали Ястремскую второй фавориткой на титул австрийского 500-тысячника. На трофей украинки можно поставить с коэффициентом 7.00.
Столько же дают и на успех Элизе Мертенс.
Главной претенденткой на титул в Линце является первая сеяная Алена Остапенко (4.50), которая в 1/8 финала встретится с Кларой Таусон.
Топ-5 фавориток на титул WTA 500 в Линце по мнению букмекеров:
- 1. Алена Остапенко – 4.50
- 2-3. Даяна Ястремская – 7.00
- 2-3. Элизе Мертенс – 7.00
- 4. Клара Таусон – 11.00
- 5. Катерина Синякова – 13.00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент
Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея