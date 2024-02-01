Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны котировки на титул Ястремской на турнире WTA 500 в Линце
WTA
01 февраля 2024, 02:14 |
149
0

Стали известны котировки на титул Ястремской на турнире WTA 500 в Линце

Даяна вышла в 1/8 финала соревнований в Австрии, где сыграет с Донной Векич

01 февраля 2024, 02:14 |
149
0
Стали известны котировки на титул Ястремской на турнире WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) успешно стартовала на соревнованиях серии WTA 500 в Линце (Австрия), которые проводятся на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала турнира украинка в трех сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 111) со счетом 7:6, 3:6, 6:2. Во 2-м раунде Даяна сыграет против 3-й сеяной Донны Векич (Хорватия, WTA 34).

Букмекеры назвали Ястремскую второй фавориткой на титул австрийского 500-тысячника. На трофей украинки можно поставить с коэффициентом 7.00.

Столько же дают и на успех Элизе Мертенс.

Главной претенденткой на титул в Линце является первая сеяная Алена Остапенко (4.50), которая в 1/8 финала встретится с Кларой Таусон.

Топ-5 фавориток на титул WTA 500 в Линце по мнению букмекеров:

  • 1. Алена Остапенко – 4.50
  • 2-3. Даяна Ястремская – 7.00
  • 2-3. Элизе Мертенс – 7.00
  • 4. Клара Таусон – 11.00
  • 5. Катерина Синякова – 13.00

По теме:
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно когда Ястремская сыграет следующий матч в Линце
Даяна Ястремская Элизе Мертенс Алена Остапенко Клара Таусон Катерина Синякова WTA Линц котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Футбол | 01 февраля 2024, 00:13 39
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси

Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент

Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31 января 2024, 07:35 1
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки

Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 31.01.2024, 09:20
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат
Теннис | 31.01.2024, 23:25
Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат
Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Футбол | 31.01.2024, 21:13
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
31.01.2024, 14:02 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии
31.01.2024, 07:10 3
Бокс
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 7
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем