Стали известны котировки на титул Ястремской на турнире WTA 500 в Линце

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) успешно стартовала на соревнованиях серии WTA 500 в Линце (Австрия), которые проводятся на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала турнира украинка в трех сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 111) со счетом 7:6, 3:6, 6:2. Во 2-м раунде Даяна сыграет против 3-й сеяной Донны Векич (Хорватия, WTA 34).

Букмекеры назвали Ястремскую второй фавориткой на титул австрийского 500-тысячника. На трофей украинки можно поставить с коэффициентом 7.00.

Столько же дают и на успех Элизе Мертенс.

Главной претенденткой на титул в Линце является первая сеяная Алена Остапенко (4.50), которая в 1/8 финала встретится с Кларой Таусон.

Топ-5 фавориток на титул WTA 500 в Линце по мнению букмекеров: