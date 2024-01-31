В среду, 31 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Челси».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». По состоянию на 65-ю минуту счет в матче 2:0 в пользу хозяев

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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле в начале 2-го тайма. Уже через пять минут после стремительной атаки гостей Мудрик упустил прекрасную возможность забить, пробив выше ворот.

ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить