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  4. ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить
Англия
31 января 2024, 23:41 | Обновлено 31 января 2024, 23:43
2659
8

ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить

«Ливерпуль» принимает на своем поле «Челси»

31 января 2024, 23:41 | Обновлено 31 января 2024, 23:43
2659
8
ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 31 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Челси».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». По состоянию на 65-ю минуту счет в матче 2:0 в пользу хозяев

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле в начале 2-го тайма. Уже через пять минут после стремительной атаки гостей Мудрик упустил прекрасную возможность забить, пробив выше ворот.

ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Ливерпуль - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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ZANREGENT1993
Судакова ему в компанию за 100 лямов)))))
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+4
Анатол Шиманськ
Михаиль лутший был на поле, но команда очень слабый у него.
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+3
Vinnica Oleksandr
Вся челсі мертва.. ліверпуль возить їх як хоче..
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+3
Олександр Приходько
Пацану і так не солодко зараз, підтримали б земляка, а тільки бруд лиєте.Вірю що в нього все вийде🙏Мишко українець, а значить сильний духом💪
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+2
vruthiy-112
Буває, але не у всіх проходить...
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0
AndiM
Ганьба України.
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-4
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