ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить
«Ливерпуль» принимает на своем поле «Челси»
В среду, 31 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Челси».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». По состоянию на 65-ю минуту счет в матче 2:0 в пользу хозяев
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле в начале 2-го тайма. Уже через пять минут после стремительной атаки гостей Мудрик упустил прекрасную возможность забить, пробив выше ворот.
ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить
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