Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вестерло купил экс-форварда Зари, которого сватали в Полесье
Бельгия
31 января 2024, 21:22 |
1197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вестерло купил экс-форварда Зари, которого сватали в Полесье

Аллахьяр Сайядманеш перебрался в Бельгию

31 января 2024, 21:22 |
1197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вестерло купил экс-форварда Зари, которого сватали в Полесье
kvcwesterlo.be

Бельгийский клуб «Вестерло», за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, усилил состав 22-летним экс-форвардом «Зари» Аллахьяром Сайядманешем.

С «Вестерло» иранец, игравший в последнее время в английском Чемпионшипе за «Халл Сити», оформил контракт на 2,5 года. Финансовые подробности сделки не афишируются.

С октября 2020-го по декабрь 2021 года Сайядманеш играл на правах аренды из «Фенербахче» за «Зарю». Впоследствии украинский клуб не воспользовался опцией выкупа по иранцу, и тот отбыл в «Халл Сити» – сперва в аренду, а затем англичане выкупили его за 4,5 миллиона евро.

В конце декабря минувшего года СМИ сообщали, что Аллахьяром интересуется житомирское «Полесье».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова
Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Экс-игрок Шахтера нашел клуб в Венгрии
Аллахьяр Сайядманеш Вестерло Халл Сити трансферы Заря Луганск
Источник ФК Вестерло
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Футбол | 31 января 2024, 14:02 48
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику

Футболист-беглец Сергей Юран сделал откровенное признание

Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса
Футбол | 31 января 2024, 20:19 6
Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса
Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса

По данным инсайдера, Судаков продлил контракт с «Шахтером» до 2029 года

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Футбол | 31.01.2024, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Футбол | 31.01.2024, 12:53
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Футбол | 31.01.2024, 11:53
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 14
Бокс
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 2
Футбол
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем