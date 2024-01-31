ОФИЦИАЛЬНО. Вестерло купил экс-форварда Зари, которого сватали в Полесье

Бельгийский клуб «Вестерло», за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, усилил состав 22-летним экс-форвардом «Зари» Аллахьяром Сайядманешем.

С «Вестерло» иранец, игравший в последнее время в английском Чемпионшипе за «Халл Сити», оформил контракт на 2,5 года. Финансовые подробности сделки не афишируются.

С октября 2020-го по декабрь 2021 года Сайядманеш играл на правах аренды из «Фенербахче» за «Зарю». Впоследствии украинский клуб не воспользовался опцией выкупа по иранцу, и тот отбыл в «Халл Сити» – сперва в аренду, а затем англичане выкупили его за 4,5 миллиона евро.

В конце декабря минувшего года СМИ сообщали, что Аллахьяром интересуется житомирское «Полесье».