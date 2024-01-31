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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 23:23 | Обновлено 31 января 2024, 23:50
170
1

Супряга вернется в строй на следующей неделе. Какой диагноз?

У форварда «Динамо» повреждение – растяжение медиальной связки колена

31 января 2024, 23:23 | Обновлено 31 января 2024, 23:50
170
1
Супряга вернется в строй на следующей неделе. Какой диагноз?
ФК Динамо. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга из-за повреждения пропустил последний контрольный матч – 30 января против «Пахтакора» (5:1).

Врачи диагностировали у футболиста растяжение медиальной связки колена. Он получил эту травму на тренировке после матча с косовским клубом «Балкани» (0:2), состоявшемся 26 января.

Сейчас 23-летний нападающий работает индивидуально, в скором времени начнет выполнять беговую работу, а уже на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам с основной группой.

Владислав Супряга серьезно рассчитывает на возвращение в основной состав «Динамо», ему очень импонирует методика и подход к работе Александра Шовковского.

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Владислав Супряга Динамо Киев восстановление ТаТоТаке травма колена травма учебно-тренировочные сборы
Источник ТаТоТаке
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