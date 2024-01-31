Супряга вернется в строй на следующей неделе. Какой диагноз?
У форварда «Динамо» повреждение – растяжение медиальной связки колена
Форвард «Динамо» Владислав Супряга из-за повреждения пропустил последний контрольный матч – 30 января против «Пахтакора» (5:1).
Врачи диагностировали у футболиста растяжение медиальной связки колена. Он получил эту травму на тренировке после матча с косовским клубом «Балкани» (0:2), состоявшемся 26 января.
Сейчас 23-летний нападающий работает индивидуально, в скором времени начнет выполнять беговую работу, а уже на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам с основной группой.
Владислав Супряга серьезно рассчитывает на возвращение в основной состав «Динамо», ему очень импонирует методика и подход к работе Александра Шовковского.
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