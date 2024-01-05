Украина. Премьер лига05 января 2024, 18:54 |
2853
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ФОТО. Супряга снова похвастался отличной физической формой
Нападающий киевского «Динамо» готовится ко второй половине сезона
05 января 2024, 18:54 |
2853
2
Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжает индивидуальную подготовку ко второй половине сезона 2023/24.
23-летний футболист в Stories в сети Instagram опубликовал фотографию с голым торсом во время тренировки в зале.
Владислав уже не впервые демонстрирует свою отличную физическую форму. Ранее он публиковал видео своих занятий под руководством бывшего личного тренера нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского.
ФОТО. Супряга снова похвастался отличной физической формой
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Комментарии 2
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у хлопця є всі данні бути топ гравцем , чому не виходить не зрозуміло, мабуть щось з головою.
У нього в першу чергу проблема з психологією , він інколи невпевнений в своїх силах ... Ще йому не вистачає по справжньому спортивної злості на футбольному полі . Хай сире м'ясо їсть , чи ще є якісь рецепти ??
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