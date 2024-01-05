Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжает индивидуальную подготовку ко второй половине сезона 2023/24.

23-летний футболист в Stories в сети Instagram опубликовал фотографию с голым торсом во время тренировки в зале.

Владислав уже не впервые демонстрирует свою отличную физическую форму. Ранее он публиковал видео своих занятий под руководством бывшего личного тренера нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского.

ФОТО. Супряга снова похвастался отличной физической формой