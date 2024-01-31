Новый президент УАФ Андрей Шевченко объяснил неоднозначную позицию ФИФА по войне в Украине после отказа включать речь Владимира Зеленского перед стартом финала ЧМ-2022:

«Они мониторят, знают о ситуации в Украине, но это очень большие риски для них. Они не хотят вмешиваться, не хотят политических рисков. Мы должны делать все, чтобы нас слышали, разговаривать с ними, доносить нашу точку зрения.

Четыре месяца назад президент УЕФА Чеферин говорил о возвращении российских команд U-17. Он спросил у меня об этом, я пригласил их в Украину. Если вы принимаете решение – то сначала приезжайте в Украину, посмотрите, что здесь происходит. Война же не закончилась. Приезжайте, посмотрите – и тогда принимайте решение.

Мы должны доносить нашу правду. Никто кроме нас не будет этого делать. Мы должны каждый день работать над этим. Если мы не будем искать с ними связи – о нас забудут. Если сейчас разговаривать, например, с итальянцами – то у них нет никакой информации о войне. Это у нас каждый день идет война, летают бомбы, гибнут люди. А у них никто даже не знает, что война еще продолжается. Так работает мир. И у нас мало спикеров, у которых есть вес в мире».