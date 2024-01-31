ITF31 января 2024, 20:45 |
298
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Леся ЦУРЕНКО: «Давно не играла за сборную, буду рада вернуться»
Украинская теннисистка – о матче против Румынии
31 января 2024, 20:45 |
298
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Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила о том, что сыграет за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Румынии (12 – 13 апреля):
«Я буду принимать участие в матче против Румынии. Я очень рада этому факту, давно не играла за сборную и буду рада вернуться. Тем более, что сейчас у нас очень сильная команда, девушки впечатляют своими выступлениями, это очень вдохновляет.
Надеюсь, что и в командных соревнованиях мы будем достигать таких же результатов, каких сейчас достигаем в индивидуальных».
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