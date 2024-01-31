Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 20:48 | Обновлено 31 января 2024, 20:58
2976
8

Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере

Зарплата украинца значительно выросла

31 января 2024, 20:48 | Обновлено 31 января 2024, 20:58
2976
8
Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт с клубом до июня 2029 года.

По информации источника, зарплата украинца по новому контракту значительно выросла. Сообщается, что Судаков будет зарабатывать в украинском клубе около 1,5-2 миллионов евро.

Судаков сам мог выступить инициатором продления контракта на лучших условиях, ведь в Европе он мог зарабатывать около 3 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова
ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Экс-игрок Шахтера нашел клуб в Венгрии
Владимир ЦЫТКИН: «С новичками я еще не определился»
Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта финансы Шахтер Донецк
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Футбол | 31 января 2024, 11:53 9
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить

Француз может возглавить «Ливерпуль»

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Футбол | 31 января 2024, 18:27 8
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?

Украинец ранее выступал за «грифонов» на правах аренды

Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31.01.2024, 20:39
Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31.01.2024, 10:30
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
Теннис | 30.01.2024, 21:28
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига Конференций Без Динамо
Ой дебил, ой дебил
Ответить
+4
sergio_terry
За що він зароблятиме 82 млн грн за рік?
За те що мʼяч пинає? В УПЛ, яка взагалі не розвивається. Це сюр.
Але, якщо подивитись на новини, що всьому населенню України будуть підвищувати тарифи на електроенергію, то чому б ні, можна що завгодно робити.
Не країна а якась хроніка Ахметонарнії
Ответить
+3
Gargantua
это игра ва банк.
Палкин хочет усилить состав и чего то добиться в Европе.
Инвестиция явно не учитывает ситуацию в Украине.  с большой вероятностью могут остаться у разбитого корыта.
Ответить
+2
Умник
5.5 грн за квТ Жоре на зп.
Ответить
-1
Saar
Статистика - космос! Юве , ти красава, що не купив цього "мудрика"!))
Ответить
-1
Dmytro11q
Гарний хід. Нехай Європа бачить, що українські клуби здатні робити конкурентноспроможні пропозиції фінансового плану. Мине ще небагато часу, і в УПЛ гратимуть іспанці, англійці, італійці, німці, французи, португальці та гравці з інших ліг топ-рівня. Гратимуть яскраво та по особливому, демонструючи свій унікальний творчий підхід до гри. Навіть попри те, що деякі коментуючі намагаються гальмувати цей процес своєю писаниною.
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
29.01.2024, 21:33 3
Футбол
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
30.01.2024, 09:49 6
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
29.01.2024, 19:19
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем