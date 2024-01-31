Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере
Зарплата украинца значительно выросла
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт с клубом до июня 2029 года.
По информации источника, зарплата украинца по новому контракту значительно выросла. Сообщается, что Судаков будет зарабатывать в украинском клубе около 1,5-2 миллионов евро.
Судаков сам мог выступить инициатором продления контракта на лучших условиях, ведь в Европе он мог зарабатывать около 3 миллионов евро.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.
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