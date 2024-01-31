Стало известно, что будет с рассмотрением апелляции Павелко в суде

Львовский апелляционный суд сегодня, 31 января, должен рассматривать апелляцию юристов Андрея Павелко на решение продлить экс-президенту УАФ меру пресечения до 16 февраля.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции перенесено на 7 февраля, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, Андрей Павелко не сможет присутствовать 8 февраля на плановом заседании исполкома УЕФА, членом которого он является.

В этот же день, 7 февраля, в этом же суде будет рассматриваться и идентичная апелляция Юрия Записоцкого.

Дело против экс-руководителей УАФ касается расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко,