Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что будет с рассмотрением апелляции Павелко в суде
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 20:31 | Обновлено 31 января 2024, 20:36
202
1

Стало известно, что будет с рассмотрением апелляции Павелко в суде

Судебное заседание по апелляции экс-главы УАФ перенесли на 7 февраля

31 января 2024, 20:31 | Обновлено 31 января 2024, 20:36
202
1
Стало известно, что будет с рассмотрением апелляции Павелко в суде
24 канал. Андрей Павелко

Львовский апелляционный суд сегодня, 31 января, должен рассматривать апелляцию юристов Андрея Павелко на решение продлить экс-президенту УАФ меру пресечения до 16 февраля.

Судебное заседание по рассмотрению апелляции перенесено на 7 февраля, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, Андрей Павелко не сможет присутствовать 8 февраля на плановом заседании исполкома УЕФА, членом которого он является.

В этот же день, 7 февраля, в этом же суде будет рассматриваться и идентичная апелляция Юрия Записоцкого.

Дело против экс-руководителей УАФ касается расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко,

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренерская работа? Я не рассматривал предложения»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Из чемпионов в насильники? Полиция арестовала чемпиона Европы 2024 года
Андрей Павелко коррупция арест суд Украинская ассоциация футбола ТаТоТаке Юрий Записоцкий апелляция
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 31 января 2024, 09:20 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31 января 2024, 18:45 18
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 31 января в 22:15 по Киеву

Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31.01.2024, 10:30
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Футбол | 31.01.2024, 19:51
Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Футбол | 31.01.2024, 11:53
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Павелко скоро выпустят.с самого начала было ясно что это никакая ни борьба с коррупцией
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 14
Бокс
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
30.01.2024, 17:16 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
29.01.2024, 21:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем