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  4. Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Испания
31 января 2024, 19:51 | Обновлено 31 января 2024, 19:58
1278
0

Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?

Итальянский наставник выразил доверие испанцу

31 января 2024, 19:51 | Обновлено 31 января 2024, 19:58
1278
0
Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассказал журналистам, кто сыграет в этом матче, но по сообщению испанских СМИ ворота «Реала» снова будет защищать Андрей Лунин. После этого решения итальянский наставник решил подбодрить вратаря Кепу Аррисабалагу и провел с ним разговор.

«Ты не будешь играть против «Хетафе», но я тебе доверяю», – сказал итальянец.

Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы.

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Карло Анчелотти Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Хетафе - Реал
Источник Realmadridexclusivo
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