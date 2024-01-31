Анчелотти побеседовал с Кепой. Что сказал итальянец конкуренту Лунина?
Итальянский наставник выразил доверие испанцу
В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассказал журналистам, кто сыграет в этом матче, но по сообщению испанских СМИ ворота «Реала» снова будет защищать Андрей Лунин. После этого решения итальянский наставник решил подбодрить вратаря Кепу Аррисабалагу и провел с ним разговор.
«Ты не будешь играть против «Хетафе», но я тебе доверяю», – сказал итальянец.
Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы.
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