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  4. Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Испания
30 января 2024, 16:56 |
824
0

Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?

Президент «сливочных» принял решение оставить в команде именно украинца

30 января 2024, 16:56 |
824
0
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение о будущем Андрея Лунина и Кепи Аррисабалаги.

По информации портала Don Diario, Перес хочет оставить Лунина в команде и сообщил о своем решении наставнику «сливочных» Карло Анчелотти. Сообщается, что Перес решил отказаться от услуг Кепы, который вернется с аренды в «Челси» после завершения сезона.

«Галактикос» планируют предложить Лунину новый контракт в ближайшее время.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.

Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Полунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Don Diario
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