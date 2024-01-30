Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Президент «сливочных» принял решение оставить в команде именно украинца
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение о будущем Андрея Лунина и Кепи Аррисабалаги.
По информации портала Don Diario, Перес хочет оставить Лунина в команде и сообщил о своем решении наставнику «сливочных» Карло Анчелотти. Сообщается, что Перес решил отказаться от услуг Кепы, который вернется с аренды в «Челси» после завершения сезона.
«Галактикос» планируют предложить Лунину новый контракт в ближайшее время.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.
Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.
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