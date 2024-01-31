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31 января 2024, 19:28 |
368
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренерская работа? Я не рассматривал предложения»

Новый глава УАФ – о своем будущем

31 января 2024, 19:28 |
368
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренерская работа? Я не рассматривал предложения»
YouTube. Андрей Шевченко

Новый президент УАФ Андрей Шевченко в интервью ютуб-каналу «Бомбардир» оценил вероятность возвращения к тренерской деятельности в будущем:

«У меня было много предложений после начала войны, но я их не рассматривал, потому что понимал, что могу быть полезен стране. Для меня это очень важно, потому что у меня родственники в Украине, я здесь вырос, для меня Украина очень много значит.

Сейчас это совершенно иная работа для меня, я хочу сосредоточиться на работе президента, это очень ответственная должность. Тренерскую работу я сейчас даже не рассматриваю. Я ведь только начал».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Бомбардир
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