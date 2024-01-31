Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Украина еще не получила деньги от продажи Челси. Почему возникла задержка?
Англия
31 января 2024, 19:04 |
186
0

Украина еще не получила деньги от продажи Челси. Почему возникла задержка?

Бывший владелец «синих» не хочет, чтобы средства получила только Украина

31 января 2024, 19:04 |
186
0
Украина еще не получила деньги от продажи Челси. Почему возникла задержка?
Getty Images/Global Images Ukraine. Стемфорд Бридж

Украина до сих пор не получила средства от продажи лондонского «Челси», владельцем которого ранее был российский олигарх Роман Абрамович.

По сообщениям британских СМИ, эти средства до сих пор заморожены на счету Абрамовича. Проблема в том, что российский олигарх планировал их передать не только пострадавшим от войны украинцам, а всем пострадавшим от военных действий, включая и представителей страны 404.

Члены комитета Палаты лордов по европейским делам не понимают, почему британские министры не могут потратить эти деньги на Украину через два года после того, как была достигнута договоренность о продаже «Челси».

Ранее появилась информация, что средства от продаж «Челси» предлагали передать Израилю, а не Украине.

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Роман Абрамович Великобритания продажа Челси российско-украинская война
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