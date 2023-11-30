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Англия
30 ноября 2023, 19:58 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:23
1079
2

Средства от продажи Челси предлагали передать Израилю, а не Украине

Правительство Великобритании отклонило это предложение

30 ноября 2023, 19:58 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:23
1079
2
Средства от продажи Челси предлагали передать Израилю, а не Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Стемфорд Бридж

По информации британских СМИ, деньги от продажи «Челси» планировали передать Израилю, пострадавшему от нападения ХАМАС, а не Украине, как планировалось ранее.

После начала полномасштабного вторжения россии Роман Абрамович продал клуб АПЛ «Челси», а деньги должны были пойти в фонд помощи жертвам войны в Украине.

The Telegraph сообщает, что сам Абрамович мог предложить идею передачи средств Израилю во избежание критики в россии из-за финансовой помощи Украине. Также возможна версия, что руководство самого Израиля запрашивало у Великобритании разрешение на передачу этих денег, но получило категорический отказ.

Ранее сообщалось, что деньги от продажи «Челси» все еще не передали Украине через Абрамовича.

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Роман Абрамович Челси российско-украинская война продажа Великобритания Израиль
Источник The Telegraph
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Выталкиватель парашутистов
А какой смысл? Все равно разворуют...
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+1
fifa2020
Ага, шас! Захотіла ж опа меду! Пейс раїль і є головний бенефіціар армії таких ворюг як абрамошка, коломойша, фрідмани і всякі путлери... Він їх кришує, а сам як невинна овечка стриже лохів по всьому світу!
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-2
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