Средства от продажи Челси предлагали передать Израилю, а не Украине

По информации британских СМИ, деньги от продажи «Челси» планировали передать Израилю, пострадавшему от нападения ХАМАС, а не Украине, как планировалось ранее.

После начала полномасштабного вторжения россии Роман Абрамович продал клуб АПЛ «Челси», а деньги должны были пойти в фонд помощи жертвам войны в Украине.

The Telegraph сообщает, что сам Абрамович мог предложить идею передачи средств Израилю во избежание критики в россии из-за финансовой помощи Украине. Также возможна версия, что руководство самого Израиля запрашивало у Великобритании разрешение на передачу этих денег, но получило категорический отказ.

Ранее сообщалось, что деньги от продажи «Челси» все еще не передали Украине через Абрамовича.