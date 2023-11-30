Средства от продажи Челси предлагали передать Израилю, а не Украине
Правительство Великобритании отклонило это предложение
По информации британских СМИ, деньги от продажи «Челси» планировали передать Израилю, пострадавшему от нападения ХАМАС, а не Украине, как планировалось ранее.
После начала полномасштабного вторжения россии Роман Абрамович продал клуб АПЛ «Челси», а деньги должны были пойти в фонд помощи жертвам войны в Украине.
The Telegraph сообщает, что сам Абрамович мог предложить идею передачи средств Израилю во избежание критики в россии из-за финансовой помощи Украине. Также возможна версия, что руководство самого Израиля запрашивало у Великобритании разрешение на передачу этих денег, но получило категорический отказ.
Ранее сообщалось, что деньги от продажи «Челси» все еще не передали Украине через Абрамовича.
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