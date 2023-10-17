Мешает Абрамович. Деньги от продажи Челси все еще не передали Украине

По информации британских СМИ, деньги от продажи «Челси» все еще не были переданы фонду помощи Украины.

В прошлом году после начала полномасштабного вторжения россии Роман Абрамович продал клуб АПЛ «Челси», а деньги должны были пойти в фонд помощи жертвам войны.

Однако к этому моменту сумма в 2,3 миллиарда фунтов заморожена на британских счетах.

Сообщается, что сам Абрамович максимально затягивает процесс, хотя олигарх это отрицает. Ранее была информация о том, что экс-владелец Синих хочет, чтобы деньги достались не только Украине, но и жертвам других конфликтов и катаклизмов в мире.

Правительство Великобритании настаивает, что деньги должны быть потрачены на территории Украины.