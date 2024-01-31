ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»

Полуфиналистка Australian Open Даяна Ястремская преодолела смену часовых поясов и продолжила свой сильный старт в 2024 году, обыграв в первом круге турнира WTA 500 в Линце Эрику Андрееву со счетом 7:6(4), 3:6, 6:2.

Узнав, что сейчас 16:15 по местному времени, Ястремская рассказала о своих проблемах с джетлагом.

«Теперь я понимаю. Потому что каждый день, с тех пор как я приехала сюда, около 3-4 часов дня я чувствовала, что очень хочу спать. У меня до сих пор идет адаптация после Австралии.

Первый сет прошел довольно хорошо. Во втором сете я почувствовала такую сильную усталость, как будто уже легла в постель. В третьем сете – не знаю... просто отпустила ситуацию. Все должно было случиться так, как должно было случиться. Я очень рада, что смогла справиться с некоторыми мелочами.

Я чувствую себя очень хорошо. Тело уже восстановилось после девяти предыдущих матчей [в Мельбурне]. Чувствую, что идет период адаптации, как будто хочу спать. Уверена, завтра будет намного лучше», – сказала Ястремская.

Отметим, что в четверг Даяна сыграет против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии.