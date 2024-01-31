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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
WTA
31 января 2024, 18:36 | Обновлено 31 января 2024, 20:03
1983
1

ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»

Украинская теннисистка – о победе над Эрикой Андреевой

31 января 2024, 18:36 | Обновлено 31 января 2024, 20:03
1983
1
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Полуфиналистка Australian Open Даяна Ястремская преодолела смену часовых поясов и продолжила свой сильный старт в 2024 году, обыграв в первом круге турнира WTA 500 в Линце Эрику Андрееву со счетом 7:6(4), 3:6, 6:2.

Узнав, что сейчас 16:15 по местному времени, Ястремская рассказала о своих проблемах с джетлагом.

«Теперь я понимаю. Потому что каждый день, с тех пор как я приехала сюда, около 3-4 часов дня я чувствовала, что очень хочу спать. У меня до сих пор идет адаптация после Австралии.

Первый сет прошел довольно хорошо. Во втором сете я почувствовала такую сильную усталость, как будто уже легла в постель. В третьем сете – не знаю... просто отпустила ситуацию. Все должно было случиться так, как должно было случиться. Я очень рада, что смогла справиться с некоторыми мелочами.

Я чувствую себя очень хорошо. Тело уже восстановилось после девяти предыдущих матчей [в Мельбурне]. Чувствую, что идет период адаптации, как будто хочу спать. Уверена, завтра будет намного лучше», – сказала Ястремская.

Отметим, что в четверг Даяна сыграет против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии.

По теме:
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WTA Линц Даяна Ястремская Эрика Андреева
Источник WTA
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