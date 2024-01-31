Стало известно когда Ястремская сыграет следующий матч в Линце
Поединок против Донны Векич состоится в четверг
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Линце, обыграв Эрику Андрееву (№111 WTA).
В следующем раунде Ястремская сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).
Матч Ястремская – Векич состоится в четверг, 1 февраля. Поединок будет сыгран на центральном корте вторым запуском после матча Мертенс – Бронцетти. Ориентировочное время начала встречи с участием Даяны – 17:30 по Киеву.
Ястремская и Векич ранее играли 5 раз, украинка выиграла трижды.
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