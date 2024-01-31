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  4. Стало известно когда Ястремская сыграет следующий матч в Линце
WTA
31 января 2024, 17:46 |
941
1

Стало известно когда Ястремская сыграет следующий матч в Линце

Поединок против Донны Векич состоится в четверг

31 января 2024, 17:46 |
941
1
Стало известно когда Ястремская сыграет следующий матч в Линце
WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Линце, обыграв Эрику Андрееву (№111 WTA).

В следующем раунде Ястремская сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).

Матч Ястремская – Векич состоится в четверг, 1 февраля. Поединок будет сыгран на центральном корте вторым запуском после матча Мертенс – Бронцетти. Ориентировочное время начала встречи с участием Даяны – 17:30 по Киеву.

Ястремская и Векич ранее играли 5 раз, украинка выиграла трижды.

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Источник Sport.ua
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мало часу на відновлення. буде важко
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