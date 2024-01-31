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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 18:36 |
261
3

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»

Новый глава УАФ – о начале карьеры функционера

31 января 2024, 18:36 |
261
3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
YouTube. Андрей Шевченко

Новый президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, когда принял решение баллотироваться на пост главы Украинской ассоциации футбола:

«Несколько месяцев назад я всерьез задумался над возможностью стать футбольным функционером. Это было тяжелое решение, я много думал об этом. Я понимаю, какие передо мной вызовы и ответственность. Но пришло время двигаться вперед. Решение принято, будет работать.

Все понимают, в какой ситуации украинский футбол. Мне было важно видеть перспективу. Я вижу, что мы можем сделать вещи, которые помогут развитию украинского футбола. Важно, чтобы мы делали это сейчас».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Бомбардир
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Aries2005
Зате коли королевська позвала до своєї "партії", пішов без роздумів)
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0
Александр
Живя на Западе он до конца не понимает что люди устали от этого коррупционного болота и хотят перемен .И снова неступает на теже грабли .Включить в состав своей команды уаф прожженую коррупционерку монзуль которая на всех.судах требовала свободу павелко и судила матчи так как говорил ее босс это плевок от шевченко .Хуже было бы только включить в уаф королевскую 
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0
u6464u
Тим паче , маючи  таких наставників )))Вдачі Андрій Миколайович .
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0
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