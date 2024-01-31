Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»

Новый президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, когда принял решение баллотироваться на пост главы Украинской ассоциации футбола:

«Несколько месяцев назад я всерьез задумался над возможностью стать футбольным функционером. Это было тяжелое решение, я много думал об этом. Я понимаю, какие передо мной вызовы и ответственность. Но пришло время двигаться вперед. Решение принято, будет работать.

Все понимают, в какой ситуации украинский футбол. Мне было важно видеть перспективу. Я вижу, что мы можем сделать вещи, которые помогут развитию украинского футбола. Важно, чтобы мы делали это сейчас».