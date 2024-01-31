Дуэли с Месси не будет. Роналду не сыграет против Интер Майами

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит долгожданный товарищеский матч против «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщил главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру:

«Мы не увидим дуэли Месси против Роналду. Криштиану находится на заключительной стадии восстановления перед тем, как вернуться в общую группу. Он будет отсутствовать в матче», – заявил Каштру.

Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» состоится завтра, 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало – в 20:00 по Киеву.