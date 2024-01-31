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  4. Дуэли с Месси не будет. Роналду не сыграет против Интер Майами
Саудовская Аравия
31 января 2024, 17:48 |
732
2

Дуэли с Месси не будет. Роналду не сыграет против Интер Майами

У португальского форварда повреждение

31 января 2024, 17:48 |
732
2
Дуэли с Месси не будет. Роналду не сыграет против Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит долгожданный товарищеский матч против «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщил главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру:

«Мы не увидим дуэли Месси против Роналду. Криштиану находится на заключительной стадии восстановления перед тем, как вернуться в общую группу. Он будет отсутствовать в матче», – заявил Каштру.

Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» состоится завтра, 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало – в 20:00 по Киеву.

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Криштиану Роналду травма Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Луиш Каштру товарищеские матчи
Источник Goal.com
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Octopus
Как ты мог, фейл года
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Sheva19
Ещё один плюсик на золотой мяч дедушки Месси у Майами выиграет 
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