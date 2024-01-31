Экс-игрок сборной Украины может вернуться в Венгрию

Украинский полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин может вернуться в Венгрию. По информации телеграм-канала Zorya Londonsk, интерес к нему проявляют сразу два венгерских клуба – «Фехервар» и «Уйпешт».

Контракт Харатина с «Легией» истекает летом 2024 года. Однако для польского клуба не будет проблемой отпустить 28-летнего хавбека уже сейчас. На Харатина в Варшаве не рассчитывают: недавно он был переведен в дублирующий состав «Легии».

В 2019 – 2021 годах Харатин уже выступал в чемпионате Венгрии за «Ференцварош».