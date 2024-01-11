Экс-игрок сборной Украины будет играть в четвертом дивизионе Польши
«Легия» перевела Игоря Харатина во вторую команду
Польская «Легия» перевела украинского легионера Игоря Харатина во вторую команду, которая выступает в четвертом дивизионе. Таким образом, экс-хавбек сборной Украины полгода до окончания контракта с польским клубом вынужден будет провести в четвертом по силе дивизионе.
Харатин не заявлен на этот сезон за первую команду «Легии». Осенью украинец сыграл 8 матчей за дублирующий состав клуба.
По информации источника, в польском клубе будут не против, если Харатин найдет новый клуб этой зимой. Его соглашение с «Легией» заканчивается летом 2024 года.
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