Экс-игрок сборной Украины будет играть в четвертом дивизионе Польши

Польская «Легия» перевела украинского легионера Игоря Харатина во вторую команду, которая выступает в четвертом дивизионе. Таким образом, экс-хавбек сборной Украины полгода до окончания контракта с польским клубом вынужден будет провести в четвертом по силе дивизионе.

Харатин не заявлен на этот сезон за первую команду «Легии». Осенью украинец сыграл 8 матчей за дублирующий состав клуба.

По информации источника, в польском клубе будут не против, если Харатин найдет новый клуб этой зимой. Его соглашение с «Легией» заканчивается летом 2024 года.