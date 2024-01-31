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Испания
31 января 2024, 15:50 | Обновлено 31 января 2024, 15:59
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0

АНЧЕЛОТТИ: «Сказал: не дотяну до 2000-го. Уже 2024, а я все еще продолжаю»

Итальянец высказался о значимости давления

31 января 2024, 15:50 | Обновлено 31 января 2024, 15:59
180
0
АНЧЕЛОТТИ: «Сказал: не дотяну до 2000-го. Уже 2024, а я все еще продолжаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим отношением к давлению на тренеров.

– В каком из топ-5 чемпионатов вы ощущали наибольшее давление?

– В начале карьеры, во втором дивизионе Италии. Там мне было очень трудно справляться со стрессом, вплоть до того, что я сказал помощнику, что не дотяну до 2000 года. Сейчас 2024 год, а я все еще продолжаю [тренировать].

Постепенно вы привыкаете к этому и понимаете, что давление – это топливо, позволяющее лучше выполнять свою работу, – признался Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря «Реала» на следующий матч Ла Лиги.

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Источник AS
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