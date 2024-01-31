Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря Реала на следующий матч Ла Лиги
Итальянский наставник не раскрыл имя стартового голкипера на матч с «Хетафе»
В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался относительно стартового вратаря «королевского клуба» в следующем матче.
«Андрей Лунин или Кепа Аррисабалага? Я вам не скажу, кто завтра будет играть», – рассказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы.
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