Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря Реала на следующий матч Ла Лиги

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».



Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался относительно стартового вратаря «королевского клуба» в следующем матче.

«Андрей Лунин или Кепа Аррисабалага? Я вам не скажу, кто завтра будет играть», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы.