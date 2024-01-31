Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря Реала на следующий матч Ла Лиги
Испания
31 января 2024, 13:34 |
1190
2

Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря Реала на следующий матч Ла Лиги

Итальянский наставник не раскрыл имя стартового голкипера на матч с «Хетафе»

31 января 2024, 13:34 |
1190
2
Анчелотти заинтриговал с выбором вратаря Реала на следующий матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался относительно стартового вратаря «королевского клуба» в следующем матче.

«Андрей Лунин или Кепа Аррисабалага? Я вам не скажу, кто завтра будет играть», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы.

По теме:
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Тянет в прошлое. Лапорта хочет пригласить в Барселону экс-тренера
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хетафе - Реал Карло Анчелотти
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Футбол | 31 января 2024, 07:20 7
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ

30 января «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 2:1

Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Футбол | 30 января 2024, 20:10 304
Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет

Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро

ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
Футбол | 31.01.2024, 08:09
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд
Футбол | 31.01.2024, 08:29
ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд
ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Бокс | 30.01.2024, 17:40
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Golhrenshtanga
Давай Волошина ставь,обломай нас всех
Ответить
+2
potemkin78
интригант. камень, ножница, бумага тебе в помощь, ну или монетка
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 8
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 2
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 35
Футбол
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем