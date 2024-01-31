Александрия сыграет восемь спаррингов на втором сборе в Турции

1 февраля для «Александрии» начнется второй этап подготовки к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт клуба с Кировоградщины, продлится он до 16 февраля. За это время команда проведет восемь контрольных матчей. 4 февраля подопечные Руслана Ротаня сыграют против датских команд – утром против представителя первого дивизиона «Б-93», а вечером против представителя Суперлиги «Вайле». 8-го числа александрийцы проведут также два поединка – утром с еще одним представителем датской Суперлиги «Видовре», а вечером встретятся с представителем высшего дивизиона Турменистана «Ахалом».

Остальные соперники по спаррингам уточняются.

Отметим, что сезон Премьер-лиги возобновится для «Александрии» 24 февраля (базовый день тура) домашним поединком против донецкого «Шахтера».