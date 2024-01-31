ВИДЕО. Синнер встретился с премьер-министром Италии
Джорджа Мелони назвала Янника примером для всей итальянской молодежи
Чемпион Australian Open 2024 Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.
22-летнего теннисиста приняли в резиденции правительства Италии в честь его победы на австралийском мейджоре.
«Италия, которая нам нравится: способная верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.
Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии», – написала Мелони.
Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, который выиграл Australian Open в одиночном мужском разряде.
L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024
Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Кривбасса» считает, что в «Ман Сити» Артему будет сложно выиграть конкуренцию
Клуб надеется быстро добраться до еврокубков