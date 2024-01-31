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Australian Open
31 января 2024, 15:10 | Обновлено 31 января 2024, 15:13
134
0

ВИДЕО. Синнер встретился с премьер-министром Италии

Джорджа Мелони назвала Янника примером для всей итальянской молодежи

31 января 2024, 15:10 | Обновлено 31 января 2024, 15:13
134
0
ВИДЕО. Синнер встретился с премьер-министром Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Чемпион Australian Open 2024 Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

22-летнего теннисиста приняли в резиденции правительства Италии в честь его победы на австралийском мейджоре.

«Италия, которая нам нравится: способная верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.

Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии», – написала Мелони.

Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, который выиграл Australian Open в одиночном мужском разряде.

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Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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