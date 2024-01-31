ВИДЕО. Синнер встретился с премьер-министром Италии

Чемпион Australian Open 2024 Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

22-летнего теннисиста приняли в резиденции правительства Италии в честь его победы на австралийском мейджоре.

«Италия, которая нам нравится: способная верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.

Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии», – написала Мелони.

Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, который выиграл Australian Open в одиночном мужском разряде.