Гвардиола отреагировал на слухи о своем возможном уходе из Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

«У меня есть все, о чем только может мечтать тренер. В том числе то, как все вокруг меня поддерживают. За семь лет в команде сменилось много игроков, но все они всегда были за меня. У меня есть все, и я чувствую себя прекрасно. Конечно, когда-нибудь все закончится, но сейчас не думаю об этом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Гвардиола является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «Барселону» после ухода Хави. При этом сам Жузеп сказал, что если ему позвонят из каталонского клуба, то он поедет к ним.