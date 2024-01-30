Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола допустил свое возвращение в свой родной клуб, «Барселону», которую в конце сезона покинет нынешний наставник, Хави:

«Да, это возможно. Я могу тренировать «Сити», кого угодно... Но если мне позвонит «Барселона» – я поеду туда. Это мой клуб», – заявил Гвардиола.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны», в качестве игрока выступал за первую команду с 1990 по 2001 годы. Тренировал команду в 2008 – 2012 годах и дважды приводил «Барселону» к победе в Лиге чемпионов.