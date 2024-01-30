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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Испания
30 января 2024, 12:30 |
2712
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»

Тренер «Манчестер Сити» готов вернуться в родной клуб

30 января 2024, 12:30 |
2712
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола допустил свое возвращение в свой родной клуб, «Барселону», которую в конце сезона покинет нынешний наставник, Хави:

«Да, это возможно. Я могу тренировать «Сити», кого угодно... Но если мне позвонит «Барселона» – я поеду туда. Это мой клуб», – заявил Гвардиола.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны», в качестве игрока выступал за первую команду с 1990 по 2001 годы. Тренировал команду в 2008 – 2012 годах и дважды приводил «Барселону» к победе в Лиге чемпионов.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Барселона Хави
Источник Twitter
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