Экс-игрок Металлиста 1925: «На россию позвал Юран, но не надо было ехать»

Полузащитник клуба «Ингулец» из Первой лиги чемпионата Украины Виталий Кольцов дал оценку одному из этапов своей карьеры, когда он в 2021 году ездил играть в россию. Там он какое-то время защищал цвета команды из Хабаровска, где главным тренером был бывший украинский футболист Сергей Юран.

– Летом 2021 года вы выбрали для себя вариант поехать на россию, а не остаться в Металлисте 1925, который только-только вышел в УПЛ. Что убедило вас за полгода до полномасштабного вторжения поехать туда?

– Не договорился с Металлистом 1925 о новом контракте. Поехал туда. Не нужно было такого делать, а оставаться в Украине. Время назад не вернешь. Жалею об этом.

– Как вообще возник этот вариант?

– Очень заинтересован во мне был главный тренер Юран. У них ставились серьезные цели на тот сезон. Мы с ним говорили. Звонил чуть ли не ежедневно убеждать. От него была инициатива.

– Чем он вас убедил?

– Ему понравилась моя игра. Но после нескольких месяцев в Хабаровске понял, что все совсем по-другому. В декабре уже вернулся обратно в Украину.

– Ожидания и реальность не сошлись?

– Я думал, что Юран хочет ставить игру на контроле мяча, а по делу - бей-беги. Никак не мог перестроиться, когда мяч летает от одного защитника к другому. И уже понял, что совершил ошибку. что туда поехал.