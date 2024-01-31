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Украина. Первая лига
31 января 2024, 13:03 | Обновлено 31 января 2024, 13:09
1480
1

Экс-игрок Металлиста 1925: «На россию позвал Юран, но не надо было ехать»

Виталий Кольцов из «Ингульца» вспомнил этап из своей карьеры

31 января 2024, 13:03 | Обновлено 31 января 2024, 13:09
1480
1
Экс-игрок Металлиста 1925: «На россию позвал Юран, но не надо было ехать»
ФК Металлист 1925. Виталий Кольцов

Полузащитник клуба «Ингулец» из Первой лиги чемпионата Украины Виталий Кольцов дал оценку одному из этапов своей карьеры, когда он в 2021 году ездил играть в россию. Там он какое-то время защищал цвета команды из Хабаровска, где главным тренером был бывший украинский футболист Сергей Юран.

– Летом 2021 года вы выбрали для себя вариант поехать на россию, а не остаться в Металлисте 1925, который только-только вышел в УПЛ. Что убедило вас за полгода до полномасштабного вторжения поехать туда?

– Не договорился с Металлистом 1925 о новом контракте. Поехал туда. Не нужно было такого делать, а оставаться в Украине. Время назад не вернешь. Жалею об этом.

– Как вообще возник этот вариант?

– Очень заинтересован во мне был главный тренер Юран. У них ставились серьезные цели на тот сезон. Мы с ним говорили. Звонил чуть ли не ежедневно убеждать. От него была инициатива.

– Чем он вас убедил?

– Ему понравилась моя игра. Но после нескольких месяцев в Хабаровске понял, что все совсем по-другому. В декабре уже вернулся обратно в Украину.

– Ожидания и реальность не сошлись?

– Я думал, что Юран хочет ставить игру на контроле мяча, а по делу - бей-беги. Никак не мог перестроиться, когда мяч летает от одного защитника к другому. И уже понял, что совершил ошибку. что туда поехал.

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Виталий Кольцов Сергей Юран СКА-Хабаровск Ингулец
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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apepa
Что этот урод дешевые отмазки лепит?? Какой из юрана украинец?? Ехать играть в страну агрессора может только такой вонючий ублюдок как кольцов! Освистывайте его в Ингульце!
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