Экс-игрок Металлиста 1925: «На россию позвал Юран, но не надо было ехать»
Виталий Кольцов из «Ингульца» вспомнил этап из своей карьеры
Полузащитник клуба «Ингулец» из Первой лиги чемпионата Украины Виталий Кольцов дал оценку одному из этапов своей карьеры, когда он в 2021 году ездил играть в россию. Там он какое-то время защищал цвета команды из Хабаровска, где главным тренером был бывший украинский футболист Сергей Юран.
– Летом 2021 года вы выбрали для себя вариант поехать на россию, а не остаться в Металлисте 1925, который только-только вышел в УПЛ. Что убедило вас за полгода до полномасштабного вторжения поехать туда?
– Не договорился с Металлистом 1925 о новом контракте. Поехал туда. Не нужно было такого делать, а оставаться в Украине. Время назад не вернешь. Жалею об этом.
– Как вообще возник этот вариант?
– Очень заинтересован во мне был главный тренер Юран. У них ставились серьезные цели на тот сезон. Мы с ним говорили. Звонил чуть ли не ежедневно убеждать. От него была инициатива.
– Чем он вас убедил?
– Ему понравилась моя игра. Но после нескольких месяцев в Хабаровске понял, что все совсем по-другому. В декабре уже вернулся обратно в Украину.
– Ожидания и реальность не сошлись?
– Я думал, что Юран хочет ставить игру на контроле мяча, а по делу - бей-беги. Никак не мог перестроиться, когда мяч летает от одного защитника к другому. И уже понял, что совершил ошибку. что туда поехал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких
Александр и Бен Уайт спорили, кто виновен в пропущенном голе от «Ноттингем Форест»