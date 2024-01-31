Минай просматривает экс-защитника Колоса
В последнее время футболист играл на правах аренды в Первой лиге
Как стало известно Sport.ua, левый защитник Алексей Малаки, у которого в конце прошлого года истек контракт с «Колосом», находится в расположении «Миная». Правда, в последние дни футболист не тренировался из-за простуды.
20-летний Малаки в осенней части сезона провел 15 матчей и забил 1 мяч за «Диназ» в Первой лиге. Ранее он играл за юношескую и молодежную команды «Колоса», «Горняк-Спорт» и «Ниву» из Бузовой.
«Минай» занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. Сегодня команда Желько Любенович проведет спарринг с «Хустом».
Ранее сообщалось, что «Минай» отсеял более 20 футболистов, приезжавших на просмотр.
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