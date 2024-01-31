Минай просматривает экс-защитника Колоса

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Алексей Малаки, у которого в конце прошлого года истек контракт с «Колосом», находится в расположении «Миная». Правда, в последние дни футболист не тренировался из-за простуды.

20-летний Малаки в осенней части сезона провел 15 матчей и забил 1 мяч за «Диназ» в Первой лиге. Ранее он играл за юношескую и молодежную команды «Колоса», «Горняк-Спорт» и «Ниву» из Бузовой.

«Минай» занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. Сегодня команда Желько Любенович проведет спарринг с «Хустом».

Ранее сообщалось, что «Минай» отсеял более 20 футболистов, приезжавших на просмотр.