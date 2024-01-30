Минай отсеял 20 потенциальных новичков. С Матюшенко подпишут контракт

Как сообщает футбольный журналист Игорь Семйон, закарпатский «Минай» просмотрел уже более двадцати потенциальных новичков. Правда, контракт с командой подпишет только один – Иван Матюшенко понравился тренерскому штабу во главе с Желько Любеновичем.

Ранее в команду вернулись опытные Александр Бандура и Дмитрий Немчанинов, уже выступавшие за «Минай» и покинувшие клуб после первой части сезона.

Напомним, в недавнем матче «Минай» разгромил вторую команду львовского «Руха» (6:0).