Минай отсеял 20 потенциальных новичков. С Матюшенко подпишут контракт
Закарпатская команда ищет усиление, чтобы остаться в УПЛ
Как сообщает футбольный журналист Игорь Семйон, закарпатский «Минай» просмотрел уже более двадцати потенциальных новичков. Правда, контракт с командой подпишет только один – Иван Матюшенко понравился тренерскому штабу во главе с Желько Любеновичем.
Ранее в команду вернулись опытные Александр Бандура и Дмитрий Немчанинов, уже выступавшие за «Минай» и покинувшие клуб после первой части сезона.
Напомним, в недавнем матче «Минай» разгромил вторую команду львовского «Руха» (6:0).
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