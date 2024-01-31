Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»

Директор медиа, маркетинга и спонсорства «Полесья» Александр Денисов считает, что эффективность работы клуба будет измеряться в доходах от возможного участие в Лиге чемпионов и выгодных продаж футболистов.

«Сейчас у клуба период инвестиций. А через какое-то время мы увидим, какая будет эффективность. То есть это доход от еврокубков, желательно Лиги чемпионов, а также от будущих продаж игроков. Это основные направления заработка клуба».

«Это вопрос 2-3 сезонов, потому что Геннадий Буткевич не работает тут, мол, вы работайте, а лет через 7 мы посмотрим. Нет. Он человек, который хочет быстро достичь результата», — сказал Денисов.

Сейчас житомирская команда находится на третьей позиции УПЛ в двух очках от лидера.