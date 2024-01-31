ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд

В матче чемпионата Англии «Брайтон» неожиданно проиграл аутсайдеру «Лутону» 0:4, пропустив два гола за две минуты и 17 секунд со старта матча.

«Лутон» мог установить рекорд АПЛ, однако в 1998 году «Лестер» оформил два гола в ворота «Дерби» ровно за две минуты.