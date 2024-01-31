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Англия
31 января 2024, 08:29 | Обновлено 31 января 2024, 08:47
642
2

ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд

Лутон удивил победой над командой Де Дзерби

31 января 2024, 08:29 | Обновлено 31 января 2024, 08:47
642
2
ВИДЕО. Почти рекорд. Брайтон пропустил два гола за 2 минуты и 17 секунд
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Брайтон» неожиданно проиграл аутсайдеру «Лутону» 0:4, пропустив два гола за две минуты и 17 секунд со старта матча.

«Лутон» мог установить рекорд АПЛ, однако в 1998 году «Лестер» оформил два гола в ворота «Дерби» ровно за две минуты.

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Лутон Таун Брайтон Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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ALM
За таке Дзербака не візьмуть в Лівер.
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Gargantua
Челси надо не морочить яйца а брать Адебайо из Лутона
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