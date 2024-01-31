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  4. Хобленко возвращается в черкасский ЛНЗ. Вскоре клуб представит игрока
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 06:55 | Обновлено 31 января 2024, 07:10
214
0

Хобленко возвращается в черкасский ЛНЗ. Вскоре клуб представит игрока

Криворожский «Кривбасс» сообщил, что контракт с форвардом уже расторгнут

31 января 2024, 06:55 | Обновлено 31 января 2024, 07:10
214
0
Хобленко возвращается в черкасский ЛНЗ. Вскоре клуб представит игрока
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Черкасский клуб ЛНЗ договорился с «Кривбассом» о приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.

29-летний форвард на условиях полноценного контракта продолжит карьеру в ЛНЗ, где играл в первой половине сезона.

Срок действия соглашения Алексея Хобленко с криворожским «Кривбассом» истекал летом 2024 года.

Криворожский клуб официально сообщил, что контракт с футболистом уже разорван.

Вскоре ожидается подписание Хобленко полноценного договора с клубом ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

Первую часть текущего сезона Алексей провел в аренде в ЛНЗ – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

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Алексей Хобленко трансферы аренда игрока Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Эндрю Тодос
Источник ТаТоТаке
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