Хобленко возвращается в черкасский ЛНЗ. Вскоре клуб представит игрока

Черкасский клуб ЛНЗ договорился с «Кривбассом» о приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.

29-летний форвард на условиях полноценного контракта продолжит карьеру в ЛНЗ, где играл в первой половине сезона.

Срок действия соглашения Алексея Хобленко с криворожским «Кривбассом» истекал летом 2024 года.

Криворожский клуб официально сообщил, что контракт с футболистом уже разорван.

Вскоре ожидается подписание Хобленко полноценного договора с клубом ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

Первую часть текущего сезона Алексей провел в аренде в ЛНЗ – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.