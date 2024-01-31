Хобленко возвращается в черкасский ЛНЗ. Вскоре клуб представит игрока
Криворожский «Кривбасс» сообщил, что контракт с форвардом уже расторгнут
Черкасский клуб ЛНЗ договорился с «Кривбассом» о приобретении украинского нападающего Алексея Хобленко.
29-летний форвард на условиях полноценного контракта продолжит карьеру в ЛНЗ, где играл в первой половине сезона.
Срок действия соглашения Алексея Хобленко с криворожским «Кривбассом» истекал летом 2024 года.
Криворожский клуб официально сообщил, что контракт с футболистом уже разорван.
Вскоре ожидается подписание Хобленко полноценного договора с клубом ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.
Первую часть текущего сезона Алексей провел в аренде в ЛНЗ – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких
Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон