Сыграет ли Лунин с Хетафе, Атлетико, Жироной и в ЛЧ? Мнение сына Анчелотти
Сам Карло примет решение по следующей игре в Ла Лиге после тренировки в среду, 31 января
Вратарский вопрос в «Реале» – одна из наиболее обговариваемых тем в Испании, особенно если учитывать предстоящие поединки королевского клуба.
С 1 по 13 февраля подопечные Карло Анчелотти проведут 4 матча: с «Хетафе», «Атлетико», «Жироной» и «РБ Лейпциг» (в 1/8 финала Лиги чемпионов).
Испанское издание Defensa Central опубликовало инсайдерскую информацию о том, кого бы хотел видеть в воротах команды (Андрея Лунина или Кепу Аррисабалагу) помощник и сын Карло Давиде Анчелотти.
Как сообщает источник, после неплохого выступления Лунина в Кубке Испании против «матрасников» Карло Анчелотти не будет садить украинца на скамейку запасных, а снова вернется к ротации вратарей.
Что касается Давиде, то 34-летний итальянский специалист уверен, что Андрей должен выйти в стартовом составе на матч против «Хетафе» (1 февраля), но в поединках с «Атлетико» (4 февраля) и «Жироной» (10 февраля) может быть применена ротация, и в воротах будет играть Кепа.
А вот на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» Анчелотти-младший выпустил бы именно Андрея.
Сам Карло пока что не определился с вратарем на поединок с «Хетафе» и на последующие встречи. Решение итальянец будет принимать после тренировки в среду, 31 января.
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