Сыграет ли Лунин с Хетафе, Атлетико, Жироной и в ЛЧ? Мнение сына Анчелотти

Вратарский вопрос в «Реале» – одна из наиболее обговариваемых тем в Испании, особенно если учитывать предстоящие поединки королевского клуба.

С 1 по 13 февраля подопечные Карло Анчелотти проведут 4 матча: с «Хетафе», «Атлетико», «Жироной» и «РБ Лейпциг» (в 1/8 финала Лиги чемпионов).

Испанское издание Defensa Central опубликовало инсайдерскую информацию о том, кого бы хотел видеть в воротах команды (Андрея Лунина или Кепу Аррисабалагу) помощник и сын Карло Давиде Анчелотти.

Как сообщает источник, после неплохого выступления Лунина в Кубке Испании против «матрасников» Карло Анчелотти не будет садить украинца на скамейку запасных, а снова вернется к ротации вратарей.

Что касается Давиде, то 34-летний итальянский специалист уверен, что Андрей должен выйти в стартовом составе на матч против «Хетафе» (1 февраля), но в поединках с «Атлетико» (4 февраля) и «Жироной» (10 февраля) может быть применена ротация, и в воротах будет играть Кепа.

А вот на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» Анчелотти-младший выпустил бы именно Андрея.

Сам Карло пока что не определился с вратарем на поединок с «Хетафе» и на последующие встречи. Решение итальянец будет принимать после тренировки в среду, 31 января.