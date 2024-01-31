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Испания
31 января 2024, 02:17 | Обновлено 31 января 2024, 02:23
26
0

Сыграет ли Лунин с Хетафе, Атлетико, Жироной и в ЛЧ? Мнение сына Анчелотти

Сам Карло примет решение по следующей игре в Ла Лиге после тренировки в среду, 31 января

31 января 2024, 02:17 | Обновлено 31 января 2024, 02:23
26
0
Сыграет ли Лунин с Хетафе, Атлетико, Жироной и в ЛЧ? Мнение сына Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарский вопрос в «Реале» – одна из наиболее обговариваемых тем в Испании, особенно если учитывать предстоящие поединки королевского клуба.

С 1 по 13 февраля подопечные Карло Анчелотти проведут 4 матча: с «Хетафе», «Атлетико», «Жироной» и «РБ Лейпциг» (в 1/8 финала Лиги чемпионов).

Испанское издание Defensa Central опубликовало инсайдерскую информацию о том, кого бы хотел видеть в воротах команды (Андрея Лунина или Кепу Аррисабалагу) помощник и сын Карло Давиде Анчелотти.

Как сообщает источник, после неплохого выступления Лунина в Кубке Испании против «матрасников» Карло Анчелотти не будет садить украинца на скамейку запасных, а снова вернется к ротации вратарей.

Что касается Давиде, то 34-летний итальянский специалист уверен, что Андрей должен выйти в стартовом составе на матч против «Хетафе» (1 февраля), но в поединках с «Атлетико» (4 февраля) и «Жироной» (10 февраля) может быть применена ротация, и в воротах будет играть Кепа.

А вот на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» Анчелотти-младший выпустил бы именно Андрея.

Сам Карло пока что не определился с вратарем на поединок с «Хетафе» и на последующие встречи. Решение итальянец будет принимать после тренировки в среду, 31 января.

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Источник DefensaCentral
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