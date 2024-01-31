65% точных передач. Названа оценка Миколенко за матч АПЛ Фулхэм – Эвертон

30 января состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Фулхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Виталий 45 раз дотронулся до мяча, отдал 15 точных передач из 23 (65%), 6 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил пас, выиграл 2 единоборства, 12 раз потерял мяч и 1 раз сфолил.

Лучшим игроком поединка был признан капитан и защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (8.2).

Оценки WhoScored за матч Фулхэм – Эвертон – 0:0