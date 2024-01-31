37-летняя аргентинская модель и жена форварда турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новый пост в своем Instagram.

В публикации девушка выставила 6 фотографий с басейна, где она позирует в футболке сборной Аргентины с фамилией Икарди на крыше дома.

Кроме того, на одном из снимков также присутствуют еще 4 неизвестные девушки.

Также многие подписчики Нары и заодно фанаты Икарди отметили тот факт, что Ванда сменила образ, покрасившись в белый цвет.

В середине января Ванда Нара дала мини-интервью британскому таблоиду The Sun, где заявила, что через матрас Мауро до нее проходило 200 женщин.

ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне