ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
Возлюбленная Мауро опубликовала новый пост в своем Instagram
37-летняя аргентинская модель и жена форварда турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новый пост в своем Instagram.
В публикации девушка выставила 6 фотографий с басейна, где она позирует в футболке сборной Аргентины с фамилией Икарди на крыше дома.
Кроме того, на одном из снимков также присутствуют еще 4 неизвестные девушки.
Также многие подписчики Нары и заодно фанаты Икарди отметили тот факт, что Ванда сменила образ, покрасившись в белый цвет.
В середине января Ванда Нара дала мини-интервью британскому таблоиду The Sun, где заявила, что через матрас Мауро до нее проходило 200 женщин.
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
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