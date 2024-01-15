Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Турция
15 января 2024, 14:58 | Обновлено 15 января 2024, 15:34
1843
1

Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»

Жена игрока «Галатасарая» рассказала пикантную историю о личной жизни аргентинца

15 января 2024, 14:58 | Обновлено 15 января 2024, 15:34
1843
1
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Instagram. Мауро Икарди и Ванда Нара

Ванда Нара, жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала пикантную историю о личной жизни аргентинца:

«До меня через матрас Мауро прошли 200 женщин, но после меня он был полностью разрушенным. Его больше никогда не использовали.

Я помню боль в моем теле на следующий день. Я не привыкла отдавать все силы в постели. Я принимала ибупрофен каждые 4 часа.

У Икарди было 4 телефона, он разделил женщин по континентам. Это безумие. Один из телефонов был «хорошим», на него звонили директора клубов. Все остальные были предназначены для женщин».

Ранее Мауро Икарди показал, как праздновал Рождество с Вандой.

По теме:
ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
Не платят зарплату. Тете пожаловался в ФИФА на Галатасарай
Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы
Ванда Нара Мауро Икарди Галатасарай чемпионат Турции по футболу секс
Источник The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Футбол | 14 января 2024, 18:42 6
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона

«Ириски» сыграли вничью с «Астон Виллой» со счетом 0:0

Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Теннис | 15 января 2024, 03:35 22
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024

Даяна в двух сетах разгромила Маркету Вондроушову

Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Футбол | 15.01.2024, 14:55
Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Футбол | 15.01.2024, 00:15
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Теннис | 15.01.2024, 12:27
Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
заголовок звучит двояко.
можно подумать, что 200 женщин через матрац Икарди добирались именно к ней.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 1
Футбол
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
14.01.2024, 14:17 1
Теннис
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
14.01.2024, 17:44 14
Футбол
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
14.01.2024, 07:27 2
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 7
Футбол
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем