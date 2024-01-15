Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Жена игрока «Галатасарая» рассказала пикантную историю о личной жизни аргентинца
Ванда Нара, жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала пикантную историю о личной жизни аргентинца:
«До меня через матрас Мауро прошли 200 женщин, но после меня он был полностью разрушенным. Его больше никогда не использовали.
Я помню боль в моем теле на следующий день. Я не привыкла отдавать все силы в постели. Я принимала ибупрофен каждые 4 часа.
У Икарди было 4 телефона, он разделил женщин по континентам. Это безумие. Один из телефонов был «хорошим», на него звонили директора клубов. Все остальные были предназначены для женщин».
Ранее Мауро Икарди показал, как праздновал Рождество с Вандой.
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