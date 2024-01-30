Англия30 января 2024, 23:22 | Обновлено 30 января 2024, 23:23
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Зинченко сыграл 100-й поединок в основе клуба АПЛ
Поединок против «Ноттингем Форест» стал юбилейным для защитника «канониров»
30 января 2024, 23:22 | Обновлено 30 января 2024, 23:23
371
0
Защитник «Арсенала» в поединке 22-го тура против «Ноттингем Форест» (2:1) отпраздновал юбилейный выход в стартовом составе клуба АПЛ. Этот матч стал для 27-летнего украинца 100-м в стартовом составе клуба чемпионата Англии.
58 раз Зинченко выходил в старте «Манчестер Сити» и 42 раза – в «Арсенале». Всего же Зинченко провел уже 123 поединка в АПЛ.
В матче с «Ноттингем Форест» Зинченко записал на свой счет голевой пас, результативно вбросив мяч из аута на Габриэла Жезуса.
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