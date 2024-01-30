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Кубок Азии
Саудовская Аравия
30.01.2024 18:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
30 января 2024, 22:35 | Обновлено 30 января 2024, 22:52
344
0

Корейцы чудом спаслись и по пенальти обыграли Саудовскую Аравию

В 1/4 финала Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии

30 января 2024, 22:35 | Обновлено 30 января 2024, 22:52
344
0
Корейцы чудом спаслись и по пенальти обыграли Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:1 (пен. 4:2).

Для саудовской команды счет открыл Абдулла Радиф на 46-й минуте. Корейцы сумели сравнять счет в компенсированное время, на 90+9 минуте, когда отличился Чо Кин Син.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Южной Кореи (пен. 4:2).

В 1/4 финала Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии, которая разгромила Индонезию (4:0).

Кубок Азии. 1/8 финала, 30 января

Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Радиф, 46 – Чо Кин Син, 90+9.

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Источник Sport.ua
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