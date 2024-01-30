Корейцы чудом спаслись и по пенальти обыграли Саудовскую Аравию
В 1/4 финала Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:1 (пен. 4:2).
Для саудовской команды счет открыл Абдулла Радиф на 46-й минуте. Корейцы сумели сравнять счет в компенсированное время, на 90+9 минуте, когда отличился Чо Кин Син.
В серии пенальти точнее оказалась сборная Южной Кореи (пен. 4:2).
В 1/4 финала Кубка Азии Южная Корея сыграет со сборной Австралии, которая разгромила Индонезию (4:0).
Кубок Азии. 1/8 финала, 30 января
Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Радиф, 46 – Чо Кин Син, 90+9.
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