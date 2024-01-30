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Australian Open
30 января 2024, 21:28 |
721
2

ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»

Французская теннисистка отметила изменение настроений в соцсетях

30 января 2024, 21:28 |
721
2
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала критику в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Немного полистала ленту – две недели назад Джокович был величайшим в истории, таким молодым, так хорошо двигался для своего возраста, шел за новым титулом Grand Slam. Истинное вдохновение.

А сейчас он слишком старый, мы в совершенно новой эре, и его путь в теннисе окончен... Это смешно», – написала Гарсия.

Отметим, что Джокович не смог защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в полуфинале будущему победителю Яннику Синнеру.

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Каролин Гарсия Новак Джокович
Источник Twitter
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Комментарии 2
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AndiM
Він просто довподятел окацаплений, як схоже і ти курва.
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+2
cooperchack
Жаль что  кацапский любитель болота там и не помер на корте.
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0
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