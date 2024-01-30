ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала критику в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Немного полистала ленту – две недели назад Джокович был величайшим в истории, таким молодым, так хорошо двигался для своего возраста, шел за новым титулом Grand Slam. Истинное вдохновение.

А сейчас он слишком старый, мы в совершенно новой эре, и его путь в теннисе окончен... Это смешно», – написала Гарсия.

Отметим, что Джокович не смог защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в полуфинале будущему победителю Яннику Синнеру.