ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
Французская теннисистка отметила изменение настроений в соцсетях
Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала критику в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Немного полистала ленту – две недели назад Джокович был величайшим в истории, таким молодым, так хорошо двигался для своего возраста, шел за новым титулом Grand Slam. Истинное вдохновение.
А сейчас он слишком старый, мы в совершенно новой эре, и его путь в теннисе окончен... Это смешно», – написала Гарсия.
Отметим, что Джокович не смог защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в полуфинале будущему победителю Яннику Синнеру.
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