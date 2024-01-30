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  4. Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?
Испания
30 января 2024, 21:20 |
598
7

Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?

30 января Фабрицио Романо сообщил, что Георгий продлил контракт с «Шахтером»

30 января 2024, 21:20 |
598
7
Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Перейра

Слухи о том, что 21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков покинет клуб и перейдет в итальянский «Ювентус» ходили давно.

Однако 30 января, за пару дней до закрытия трансферного окна в Италии, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Судаков продлил контракт с «горняками» до июня 2029 года. Кроме того, в его соглашении теперь прописаны отступные более чем 100 миллионов евро.

Итальянские издание «похоронили» потенциальный трансфер украинский в туринский клуб: «Ювентус» потерял Судакова.

Но «Старая синьора» все равно настроена подписать игрока в центр поля. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» ведет переговоры с «Удинезе» по переходу 33-летнего Роберто Перейры.

Его контракт с «Удинезе» рассчитан только до конца текущего сезона. Он уже выступал в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне Перейра забил три гола и сделал три результативные передачи в 18 матчах Серии А.

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Ювентус Георгий Судаков Фабрицио Романо Шахтер Донецк Удинезе трансферы трансферы Серии A Роберто Перейра
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 7
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avk2307
Ніхто з клубів Наполі та Ювентус  офіційно навіть не робив пропозицію Шахтарю. Жодна офіційна особа з цих клубів не казала про нього нічого. Сам Романо писав і пише і ще преса пише, якій Романо дає матеріали про Судакова . 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Ну и заголовок  .Ювентус хоть в курсе ?
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+5
Saar
Фууух, нах той Судаков ! Мудрик-2
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+5
Александр
Просто рассматривали список игроков из ста человек и гдето в конце был судаеов за пару лимонов .За больше бы его никто не взял 
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+4
Олександр Приходько
Правильно буде : "Судаков втратив Ювентус" 🙃
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+3
vazazh
Ну на кой член, и кому потрібен мудаков в Італії? Воно ж таке ж гів... як мурдик з такими ж перспективами. Якщо за нього доплатять непогано - можна брати і відразу віддати в аренту - Колгоспнику з Рівна.
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+3
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