Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?

Слухи о том, что 21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков покинет клуб и перейдет в итальянский «Ювентус» ходили давно.

Однако 30 января, за пару дней до закрытия трансферного окна в Италии, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Судаков продлил контракт с «горняками» до июня 2029 года. Кроме того, в его соглашении теперь прописаны отступные более чем 100 миллионов евро.

Итальянские издание «похоронили» потенциальный трансфер украинский в туринский клуб: «Ювентус» потерял Судакова.

Но «Старая синьора» все равно настроена подписать игрока в центр поля. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» ведет переговоры с «Удинезе» по переходу 33-летнего Роберто Перейры.

Его контракт с «Удинезе» рассчитан только до конца текущего сезона. Он уже выступал в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне Перейра забил три гола и сделал три результативные передачи в 18 матчах Серии А.