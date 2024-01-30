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Испания
30 января 2024, 20:40 |
971
1

Круче Реала и Барсы. Жирона является лидером Ла Лиги по важному показателю

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова ни разу не проиграла в гостях в текущем сезоне

30 января 2024, 20:40 |
971
1
Круче Реала и Барсы. Жирона является лидером Ла Лиги по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28 января испанский клуб «Жирона» обыграл на выезде «Сельту» со счетом 1:0 в 22-м туре Ла Лиги 2023/24.

Благодаря этой победе команда с украинскими футболистами Артемом Довбик и Виктором Цыганковым продолжила беспроигрышную серию в текущем сезоне чемпионата Испании в гостевых поединках до 11 матчей.

Таким образом «красно-белые» набрали 27 очков в гостях из 33 возможных (три ничьи: с «Реал Сосьедадом», «Бетисом» и «Альмерией»), что является лучшим показателем среди всех команд Ла Лиги этой кампании.

К слову, у «Реала» по этому показателю 23 балла, а у «Барселоны» – 20.

Интересно, что предыдущий рекорд «Жироны» по очкам на выезде был установлен в сезоне 2017/18 – 24 очка.

Сейчас подопечные Мичела продолжают удерживать первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 с 55 пунктами. Вторым идет «Реал» с 54 баллами и игрой в запасе.

Следующий поединок Довбик, Цыганков и Ко проведут 3 февраля против «Реала Сосьедад» в матче 23-го тура. Встреча состоится в 22:00 по Киеву на домашнем стадионе команды «Монтиливи».

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Жирона Сельта рекорд Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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vazazh
Бля... як це важливо, Але чемпіоном стиануть по іншим показникам. 
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