Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ДЕР ГОУВ: Немного странно, что люди ведут борьбу, а мы играем в футбол
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:19 | Обновлено 30 января 2024, 20:20
1048
1

ВАН ДЕР ГОУВ: Немного странно, что люди ведут борьбу, а мы играем в футбол

Наставник голкиперов «Шахтера» – о переезде в Украину

30 января 2024, 20:19 | Обновлено 30 января 2024, 20:20
1048
1
ВАН ДЕР ГОУВ: Немного странно, что люди ведут борьбу, а мы играем в футбол
ФК Шахтер. Раймонд Ван дер Гоув

Новый тренер голкиперов «Шахтера» нидерландец Раймонд Ван дер Гоув рассказал о своем решении приехать в Украину во время полномасштабной войны.

«Думаю, сейчас худший период для Украины. Война – это худшее, что может произойти. Да, я волновался. Когда Марино Пушич звонил мне, я подумал, что охотно бы приехал работать в «Шахтере», но в то же время почувствовал, что это немного странно. Я имею в виду, что страна ведет борьбу, люди борются, а мы играем в футбол. Это всегда на уме. Нелегко, горько, но, надеюсь, все закончится как можно быстрее», – сказал Ван дер Гоув.

Ранее Ван дер Гоув рассказал, как он будет делить обязанности с Андреем Пятовым.

По теме:
Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?
Шахтер – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии
Футбол | 30 января 2024, 20:57 0
С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии
С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии

Первым голом за черкасскую команду отличился Арад Бар, легионер из Израиля

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 30 января 2024, 07:15 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ
Футбол | 30.01.2024, 19:25
ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ
ФОТО. Горячая жена Судакова в бикини. Семейные снимки игрока Шахтера в ОАЭ
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Бокс | 30.01.2024, 01:40
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Футбол | 29.01.2024, 22:55
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ulefka
Да да!Ви всі на словах такі!Вам гірко і т д!І смієтеся ходите потім!В вас там все добре!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
28.01.2024, 22:12 2
Футбол
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
29.01.2024, 11:25 14
Футбол
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
29.01.2024, 07:50 6
Теннис
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем