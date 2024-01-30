ВАН ДЕР ГОУВ: Немного странно, что люди ведут борьбу, а мы играем в футбол

Новый тренер голкиперов «Шахтера» нидерландец Раймонд Ван дер Гоув рассказал о своем решении приехать в Украину во время полномасштабной войны.

«Думаю, сейчас худший период для Украины. Война – это худшее, что может произойти. Да, я волновался. Когда Марино Пушич звонил мне, я подумал, что охотно бы приехал работать в «Шахтере», но в то же время почувствовал, что это немного странно. Я имею в виду, что страна ведет борьбу, люди борются, а мы играем в футбол. Это всегда на уме. Нелегко, горько, но, надеюсь, все закончится как можно быстрее», – сказал Ван дер Гоув.

Ранее Ван дер Гоув рассказал, как он будет делить обязанности с Андреем Пятовым.