Ван дер ГОУВ: «Шахтер – топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев»
Новый тренер вратарей горняков рассказал о своей работе в донецкой команде
Новый тренер вратарей «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув рассказал о своей работе в донецкой команде.
«Почему я принял решение присоединиться к Шахтеру? Во-первых, я знаю главного тренера Марино Пушича. Он позвонил и сказал, что хочет видеть меня тренером вратарей, чтобы поддержать Андрея Пятова.
Еще я подумал, что Шахтер – большой, топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев. Я хочу быть частью этого.
Пятов – легенда Шахтера. Когда я узнал, что смогу приехать сюда и работать с ним, то подумал, что если есть такой шанс, надо действовать. Это большой вызов.
Намерены работать вместе и делиться опытом. Он стал тренером вратарей не так давно, я же имею немного больше опыта в тренерской деятельности. Надеюсь, смогу оказать ему максимальную поддержку».
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