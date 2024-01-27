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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 02:23 | Обновлено 27 января 2024, 03:03
68
0

Ван дер ГОУВ: «Шахтер – топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев»

Новый тренер вратарей горняков рассказал о своей работе в донецкой команде

27 января 2024, 02:23 | Обновлено 27 января 2024, 03:03
68
0
Ван дер ГОУВ: «Шахтер – топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев»
ФК Шахтер.​​​​​​​ Раймонд ван дер Гоув

Новый тренер вратарей «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув рассказал о своей работе в донецкой команде.

«Почему я принял решение присоединиться к Шахтеру? Во-первых, я знаю главного тренера Марино Пушича. Он позвонил и сказал, что хочет видеть меня тренером вратарей, чтобы поддержать Андрея Пятова.

Еще я подумал, что Шахтер – большой, топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев. Я хочу быть частью этого.

Пятов – легенда Шахтера. Когда я узнал, что смогу приехать сюда и работать с ним, то подумал, что если есть такой шанс, надо действовать. Это большой вызов.

Намерены работать вместе и делиться опытом. Он стал тренером вратарей не так давно, я же имею немного больше опыта в тренерской деятельности. Надеюсь, смогу оказать ему максимальную поддержку».

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Шахтер Донецк Марино Пушич Андрей Пятов
Источник ФК Шахтер Донецк
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