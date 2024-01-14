Будет работать вместе с Пятовым. Шахтер подписал именитого тренера
Клуб объявил о переходе Раймонда ван дер Гоува и Ярно Де Влисхауэра
«Шахтер» объявил о том, что новым тренером вратарей стал Раймонд ван дер Гоув, который будет работать в паре с легендой клуба Андреем Пятовым.
Ван дер Гоув стал первым наставником в истории «Шахтера», который имеет опыт победы в Лиге чемпионов. Игрок был в составе «Манчестер Юнайтед», который выиграл ЛЧ в 1999 году. Всего за МЮ провел 37 матчей.
Как игрок выступал за «Гоу Эгед Иглз» (1985–1988), «Витесс» (1988–1995), «Манчестер Юнайтед» (1996–2002), «Вест Хэм» (2002–2003), «Валвейк», (2003–2004), «Апелдорн» (2004–2007).
Чемпион Англии (2000, 2001), победитель Лиги чемпионов (1999).
Тренерскую карьеру начал в 2004 году как играющий тренер вратарей в «Апелдорне», в дальнейшем работал в английском «Сандерленде» (2007–2009), нидерландских «Витессе» (2009–2020, 2023) и ПСВ (2020–20).
Кроме того, клуб объявил о переходе бельгийского тренера Ярно Де Влисхауэра, который будет наставником по физической подготовке.
🏆 Перший тренер в історії клубу, який ставав переможцем Ліги чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2024
🧡 Раймонд ван дер Гоув – тренер воротарів «Шахтаря» ⚒ Ласкаво просимо! 🧡
Дізнайтеся більше: https://t.co/kiofl2MFlU.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/bUzuOmtK93
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