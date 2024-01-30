Известны соперники Шахтера в следующих спаррингах

Футболисты «Шахтера» после двух недель интенсивной работы на зимних сборах получили от тренерского штаба несколько выходных для отдыха и восстановления сил, а 1 февраля «горняки» снова соберутся в Белеке и возобновят тренировочный процесс.

3 февраля «Шахтер» проведет два контрольных матча. В 12:00 по киевскому времени «горняки» сыграют с чешской командой «Градец-Кралове», в 16:30 подопечные Марино Пушича встретятся с представителем Премьер-лиги Боснии и Герцеговины «Вележем».

Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» будет играть в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе».

Отметим, что 28 января «Шахтер» расписал мировую с «Марибором» (0:0).