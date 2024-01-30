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  4. Все серьезно? Стало известно, почему Кривцова заменили в игре с Аль-Хилялем
Major League Soccer
30 января 2024, 19:41 |
936
0

Все серьезно? Стало известно, почему Кривцова заменили в игре с Аль-Хилялем

Сообщается, что Сергей получил травму головы в товарищеском матче «Интер Майами»

30 января 2024, 19:41 |
936
0
Все серьезно? Стало известно, почему Кривцова заменили в игре с Аль-Хилялем
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

29 января состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США). Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лидеров».

У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.

Как сообщает Miami Herald, украинец получил травму головы. Сроки восстановления Кривцова не называются.

Следующий поединок «Интер Майами» проведе в Эр-Рияде против «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Встреча состоится 1 февраля.

Видео голов и обзор матча Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3

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Сергей Кривцов травма травма головы Интер Майами Аль-Хиляль товарищеские матчи
Источник Miami Herald
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